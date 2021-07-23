В Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации, передает ТАСС.

«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <…> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации», — указано в совместном сообщении Минтруда и Роспотребнадзора.

День, выделенный сотрудникам на вакцинацию, может быть выбран работодателем на свое усмотрение.

Ранее депутат предложил выплачивать пенсионерам 10 тыс. рублей за вакцинацию.

Как считает политик, который предложил эту идею, такая выплата может ускорить темпы вакцинации в стране.