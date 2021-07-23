Собянин заявил, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

В Москве, в целом, происходит снижение заболеваемости коронавирусом, пик заболеваемости пройден. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Эту неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше», — сказал глава города.

По его словам, количество госпитализаций снижается не такими быстрыми темпами, потому что заболевшие люди «утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть». В связи с этим много пациентов находятся в реанимации, отметил мэр.

Собянин также добавил, что ежедневно от коронавируса прививаются около 90 тыс. человек. Он подчеркнул, что это большой объем.

«Надо понимать, что в разы меньше болеют те, кто вакцинировался. А если даже болеют, то болеют менее тяжело», — подытожил Собянин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшие пять суток в стране наблюдается продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области.

По данным на 23 июля, в Москве выявлено 3 425 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки вылечились от болезни 7 010 пациентов, скончались 107 человек, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.