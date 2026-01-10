Два человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника

В Новой Таволжанке два человека пострадали при детонации FPV-дрона на парковке

Два человека пострадали в Новой Таволжанке Белгородской области при детонации FPV-дрона на парковке предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие — боец отряда «Орлан» и самообороны. Их доставили в Шебекинскую районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. После оказания помощи его переведут в больницу в Белгороде.

Второй — получил осколочные ранения ног. В настоящее время ему продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице, добавил Гладков.

До этого губернатор сообщил, что житель села Березовка в Борисовском округе Белгородской области пострадал в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее при атаке БПЛА на частный дом в хуторе Фонов пострадал мужчина.