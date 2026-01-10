«Зенит» официально объявил об уходе бразильца Жерсона

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале официально объявил, что футболист Жерсон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о переходе полузащитника. Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

8 января появилась информация о продаже «Зенитом» полузащитника Жерсона бразильскому «Крузейро». Сумма трансфера составила €30 млн с учетом возможных бонусов. Клубы договорились о трансфере игрока за €27 млн + €3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии. Футболист согласовал с клубом контракт до 2029 года, его главной мотивацией при переходе стало желание попасть в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал семь голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил мнение, что «Зенит» выгодно окупился трансфером Жерсона.