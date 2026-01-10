Размер шрифта
Новости. Общество

Заместитель мэра Москвы рассказал, сколько снега может выпасть в городе к среде

Бирюков: до 12 сантиметров снега может выпасть в Москве к 14 января
Мобильный репортер/Агентство «Москва»

До 12 сантиметров снега может выпасть в Москве до среды, 14 января, заявил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента ЖКХ столицы.

Он отметил, что в связи с возможным количеством осадков сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий.

До этого Бирюков рассказал, что снегосплавные пункты в Москве работают в круглосуточном усиленном режиме. В работах по ликвидации последствий снегопада задействованы порядка 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники, добавил заммэра.

10 января прокуратура Москвы сообщила, что контролирует вопрос своевременной очистки российской столицы от последствий снегопада. Сотрудниками ведомства будет осуществляться контроль уборки снега, очистки от наледи кровель домов и соблюдение прав жителей города, в том числе жилищных. Прокуратура напомнила коммунальщикам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от снега и наледи.

Ранее в Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды.

