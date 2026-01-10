Ситуация с багажом в Шереметьево полностью нормализовалась

В Шереметьево сообщили о стабилизации работы и нормализации с багажом

Московский аэропорт Шереметьево перешел к стабильному режиму работы, а ситуация с выдачей багажа полностью нормализована. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В администрации аэропорта уточнили, что вылеты и прилеты выполняются в штатном порядке. Багаж прибывающих пассажиров выдается в полном объеме на рейсах как российских, так и иностранных авиакомпаний в зонах прилета.

Также отмечается, что полеты осуществляются по скорректированному расписанию. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Утром 10 января Шереметьево приостановил прием самолетов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за перебоев московский аэропорт принял решение доставить багаж пассажирам на дом. В пресс-службе объяснили, что причиной задержки в обработке и выдаче багажа стали сложные погодные условия. Отмечается, что организована раздача бутилированной воды и сэндвичей.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, сейчас воздушная гавань работает в стабильном режиме. Производственные службы Шереметьево были переведены на усиленный режим работы и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет. Рейсы российских и зарубежных перевозчиков выполняются по скорректированному расписанию.

