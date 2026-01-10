Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Госдуме объяснили, почему Трамп разочарован в Путине

Депутат Чепа: Трамп был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался
Гавриил Григоров/РИА Новости

У России и США сегодня существуют множество разногласий по многим вопросам. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, заявление президента США Дональда Трампа о взаимопонимании и контакте с российским коллегой Владимиром Путиным при различных взглядах является нормальным явлением. При этом парламентарий подчеркнул, что РФ будет отстаивать свои интересы.

«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — сказал Чепа.

Первый зампред добавил, что в США нет общего вектора развития страны. Сегодня в американском обществе наблюдаются шатания и псевдодемократия, из-за чего многие политики вынуждены вести политические игры, отметил Чепа.

В ночь на 10 января Трамп провел встречу с руководителями нефтегазовых компаний США. В ходе мероприятия глава Белого дома заявил, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине можно будет достичь. При этом американский лидер отметил, что разочарован в Путине, несмотря на хорошие отношения.

Ранее министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590809_rnd_2",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+