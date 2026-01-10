В Госдуме объяснили, почему Трамп разочарован в Путине

Депутат Чепа: Трамп был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался

У России и США сегодня существуют множество разногласий по многим вопросам. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, заявление президента США Дональда Трампа о взаимопонимании и контакте с российским коллегой Владимиром Путиным при различных взглядах является нормальным явлением. При этом парламентарий подчеркнул, что РФ будет отстаивать свои интересы.

«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — сказал Чепа.

Первый зампред добавил, что в США нет общего вектора развития страны. Сегодня в американском обществе наблюдаются шатания и псевдодемократия, из-за чего многие политики вынуждены вести политические игры, отметил Чепа.

В ночь на 10 января Трамп провел встречу с руководителями нефтегазовых компаний США. В ходе мероприятия глава Белого дома заявил, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине можно будет достичь. При этом американский лидер отметил, что разочарован в Путине, несмотря на хорошие отношения.

