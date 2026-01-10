Размер шрифта
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии от правящей партии

ФИДЕС избрала Орбана кандидатом на пост премьера на выборах в Венгрии
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах. Решение было принято на 31-м съезде ФИДЕС в Будапеште, трансляцию вел телеканал M1.

Кандидатуру действующего главы кабмина участники съезда поддержали единогласно и на безальтернативной основе. Орбан поблагодарил членов партии за доверие. Премьер подчеркнул, что он «после 20 лет пребывания на посту по-прежнему готов к выполнению этой задачи».

Виктор Орбан впервые возглавил правительство Венгрии в 1998 году. Он занимал пост до 2022 года, после чего в мае 2010 года сменил на должности Гордона Байнаи.

Следующие парламентские выборы в Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Помимо Орбана, в них примут участие Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее СМИ сообщили, что Орбан стал менее популярным среди венгров из-за Трампа.

