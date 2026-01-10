Размер шрифта
Новости политики

В Совфеде высказались о привлечении России к ответственности после удара «Орешником»

Сенатор Джабаров: Западная Европа не может адекватно реагировать на ситуацию
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Представители Западной Европы не могут адекватно реагировать на ситуацию. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что европейские страны обеспечивают Украину оружием, которое используется против россиян. При этом, когда РФ дает ответный удар, европейцы начинают выступать против.

«Почему-то не было никакой реакции ни одной европейской страны при попытке нанести удар по госрезиденции. Нет никакой реакции на то, что около полумиллиона жителей Белгородской области оставлены без света после нападения ВСУ. А здесь они поняли, что Россия может отвечать», — сказал первый зампред комитета.

Несколькими часами ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, комментируя удар «Орешником» по территории Украины, заявил, что организация работает над привлечением России к «ответственности». Он утверждал, что РФ якобы «демонстрирует неуважение к международному праву».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее на Западе заявили об усилении раскола в НАТО из-за российского «Орешника».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590941_rnd_5",
    "video_id": "record::847c4bdf-de02-4130-916e-e55e32d4483a"
}
 
