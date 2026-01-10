Стало известно, сколько задержали организаторов беспорядков в Иране

Tasnim: силовики задержали не менее 200 организаторов беспорядков в Иране

Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, участвовавших в беспорядках. Об этом сообщает Tasnim.

В публикации утверждается, что из убежищ глав и руководителей оперативных террористических группировок было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова.

По данным агентства, задержание глав группировок стало одной из причин спада интенсивности беспорядков 10 января.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».