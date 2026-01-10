Размер шрифта
Новости. Общество

Бар в США разыскивает украденный пенис моржа

В США неизвестный украл из бара кость из пениса моржа
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неизвестный украл пенис моржа (бакулум моржа) из бара-ресторана в США. Об этом владелец заведения Роб Лукас-младший сообщил изданию nj.com.

В знаменитом заведении Donkey's Place в Камдене, штат Нью-Джерси вор украл из-за барной стойки старинную кость пениса моржа, которая была визитной карточкой заведения на ряду с другими экспонатами.

Похищение произошло, когда группа из трех мужчин, выпивавших несколько часов в заведении, попросила показать им артефакт, а затем, по словам бармена, один из них сбежал с ним.

В TikTok опубликовано видео, на котором бармен, участвовавший в инциденте, призывает клиента вернуть товар, а также демонстрирует фотографию предполагаемого вора. Владельцы не планируют выдвигать обвинения и лишь хотят вернуть украденный артефакт, которому уже несколько десятилетий.

Бакулюм – кость, которая образовалась в соединительной ткани полового члена у некоторых животных. Рекордсменами среди обладателей этой кости являются моржи – их бакулюм достигает 75 см в длину. В день моржа «Газета.Ru» разобралась, кто еще обладает этой особенностью строения пениса, почему бакулюм пропал у человека, и зачем «хрен моржовый» продают на маркетплейсах.

Ранее в Испании арестовали банду, укравшую из ресторанов более 1100 стульев.

