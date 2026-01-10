В Киеве подтвердили наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на борту танкера Marinera, захваченного береговой охраной США в Северной Атлантике, находились 17 украинцев. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Согласно сообщению, посольство находится в постоянном контакте с американскими властями и Госдепартаментом с целью обеспечения консульского доступа к гражданам. В дипмиссии уточнили, что на борту второго захваченного американцами в тот же день танкера Sophia граждан Украины нет.

Вечером 7 января Европейское командование ВС США сообщило, что Marinera арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее Трамп освободил двух россиян с захваченного США российского танкера Marinera.