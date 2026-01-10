Размер шрифта
Новости. Общество

Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван

На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, загорелась ручная кладь
На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, загорелась ручная кладь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, у одного из пассажиров рейса 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка с личными вещами, когда самолету оставалось немного времени до приземления.

По словам очевидцев, бортпроводники быстро среагировали и потушили возгорание при помощи трех огнетушителей. В результате инцидента никто не пострадал и самолет благополучно приземлился в Ереване.

Предварительно, в сумке воспламенился пауэрбанк. Подробности произошедшего выясняются.

В декабре в московском аэропорту Шереметьево у пассажирского самолета Boeing загорелся двигатель. Воздушное судно должно было вылететь в Кайо-Коко на Кубе, но при взлете со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка. После этого самолет резко затормозил и пассажиров эвакуировали. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в США столкнулись два вертолета.

