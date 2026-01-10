Размер шрифта
«Низкий поступок»: победивший Усика российский боксер пристыдил украинца

Боксер Мехонцев заявил, что украинец Усик часто симулировал удары ниже пояса
Andrew Couldridge/Reuters

Российский олимпийский чемпион Егор Мехонцев пристыдил стиль поведения украинского боксера Александра Усика на ринге. Его слова приводит Boxing Scene.

Он заявил, что заявил, что украинский боксер часто симулировал удары ниже пояса, хватаясь за запрещенные зоны даже после легальных попаданий в корпус.

«В тех местах, откуда я родом, это низкий поступок», — отметил Мехонцев.

В 2009 году в полуфинале чемпионата мира по боксу в Милане Мехонцев одержал последнюю на тот момент победу над Усиком в истории.

В июле Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

В ноябре стало известно, что Усик отказался от чемпионского титула WBO.

Ранее стал известен следующий соперник Дмитрия Бивола.
 
