Овечкин забил очень красивый гол и установил рекорд XXI века

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать важную победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Теперь на счету российского нападающего 916 голов в регулярном чемпионате НХЛ и 993 — с учетом плей-офф. До самого великого снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 23 гола. Более того, Овечкин установил новый необычный рекорд XXI века в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал важную и очень уверенную победу над «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда Александра Овечкина резво взялась за дело: уже к концу первого периода на табло горел счет 3:0. Энтони Бовилье, Коннор Макмайкл и Этен Фрэнк забросили свои шайбы после всего шести бросков в створ.

«Чикаго» сумели ответить только одним голом во втором периоде: нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхейм удалился на две минуты за толчок клюшкой, и Оливер Мур реализовал большинство — 1:3.

Однако спустя всего четыре минуты «столичные» снова вернули свое преимущество в три шайбы: отличился Джастин Сурдиф (4:1).

А затем красивую точку в матче поставил Александр Овечкин — 5:1.

На 54-й минуте словацкий защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари отобрал шайбу у соперника и сразу же попал под силовой прием: его жестко впечатали в борт. Несмотря на это, в последний момент Фехервари успел отдать точную передачу на Овечкина, а дальше российский нападающий сделал все сам.

Александр Великий прорвался с шайбой до своего любимого «офиса» — левого круга вбрасывания — и зарядил оттуда между щитков 23-летнему американскому голкиперу «Чикаго» Дрю Комессо.

Овечкин забросил четыре шайбы в трех последних матчах. Ранее он дважды забил «Анахайм Дакс» (7:4) и забросил одну шайбу в ворота «Даллас Старз» (1:4). На счету россиянина уже 19 шайб в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Такая результативность позволяет 40-летнему Овечкину занимать второе место среди лучших снайперов «Вашингтона» в этом сезоне, уступая только Тому Уилсону, на счету которого 22 гола.

После матча Овечкин и его партнеры по команде радостно скандировали в раздевалке: «Оле-оле-оле-оле! Выходной! Выходной!». Эта победа позволила «столичным» вернуться в топ-8 Восточной конференции, а значит, они снова попадают в зону плей-офф.

Однако главный тренер команды Спенсер Карбери все-таки назначил тренировку. Как сообщает пресс-служба «столичных», 11 января команда проведет тренировку перед игрой с «Нэшвилл Предаторз», так как матч состоится уже 12-го числа.

Новые рекорды Овечкина

Шайба в ворота «Чикаго» стала для Александра Великого 916-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 993-й — с учетом плей-офф.

Это означает, что до самого великого рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему осталось забросить всего 23 шайбы. Напомним, легендарный канадец забил 1016 голов в НХЛ: 894 — в регулярном чемпионате, 122 — в плей-офф.

Важно отметить, что Овечкин обновил свой же рекорд по количеству голкиперов, чьи ворота поражал.

В матче против «Чикаго» от капитана «Вашингтона» пострадал 23-летний американец Дрю Коммессо, который получил свой шанс из-за болезни основных голкиперов «Блэкхоукс» — Спенсера Найта и Арвида Седерблома. Таким образом, Овечкин забил уже 187 голкиперам в НХЛ.

Также россиянин установил необычный рекорд XXI века. Шайба в ворота «Чикаго» стала для Александра Великого 19-й в текущей «регулярке». Благодаря этому Овечкин стал третьим 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим 19 голов за первые 45 матчей сезона.

Ранее это достижение покорялось только Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/1969 и 19 в 1970/1971) и Джонни Буцику (21 гол в сезоне-1975/1976). Однако в XXI веке такое делал только Овечкин.

На подходе у россиянина еще один необычный рекорд: следующий гол сделает его первым игроком XXI века, который провел 21 сезон с 20+ голами. Овечкину предстоит обойти Рона Фрэнсиса, который провел 20 таких сезонов.

Наконец, капитан «Вашингтона» забил уже 582-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ — Гретцки (617).