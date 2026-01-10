Названа возможная причина ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса потерял управление и въехал в столб из-за приступа инсульта. Об этом сообщает издание e1.ru в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в результате аварии пострадали восемь пассажиров. У них были выявлены ушибы, у одной из женщин — перелом. Всех пострадавших госпитализировали, утверждает издание.

Сотрудники ГАИ подчеркнули, что выясняют все обстоятельства аварии.

10 января сообщалось, что пассажирский автобус въехал в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге.

До этого стало известно, что длинная пробка образовалась на федеральной трассе М-11 «Нева» в направлении Санкт-Петербурга из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля.

9 января многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского в сторону Москвы из-за непогоды, нескольких ДТП и застрявших на подъемах большегрузов. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Ранее в ДТП в Архангельской области пострадали девять человек.