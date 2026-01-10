В Челябинске задержали экс-депутата по делу о крупной взятке

ФСБ челябинского экс-депутата задержала Сарсенбаева по подозрению в даче взятки

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали бывшего депутата регионального Законодательного собрания Ерика Сарсенбаева в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, суд уже избрал в отношении экс-парламентария меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительно установлено, что взятка предназначалась руководству одного из предприятий региона. Иные детали следствия пока не раскрываются.

Официальных комментариев от пресс-службы Следственного управления СК России по Челябинской области на данный момент не поступало.

Согласно открытым данным, Сарсенбаев был депутатом Законодательного собрания Челябинской области пятого созыва и входил в комитет по строительной политике.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что увеличение числа коррупционных преступлений в России означает, что государство стало эффективнее бороться со взяточниками.

7 января стало известно, что правительство намерено внести в Госдуму законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.

Ранее в Верховном суде рассказали, сколько людей в 2025 году осудили за коррупцию.