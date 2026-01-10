Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Челябинске задержали экс-депутата по делу о крупной взятке

ФСБ челябинского экс-депутата задержала Сарсенбаева по подозрению в даче взятки
ООО «СтатусСтрой»

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали бывшего депутата регионального Законодательного собрания Ерика Сарсенбаева в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, суд уже избрал в отношении экс-парламентария меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительно установлено, что взятка предназначалась руководству одного из предприятий региона. Иные детали следствия пока не раскрываются.

Официальных комментариев от пресс-службы Следственного управления СК России по Челябинской области на данный момент не поступало.

Согласно открытым данным, Сарсенбаев был депутатом Законодательного собрания Челябинской области пятого созыва и входил в комитет по строительной политике.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что увеличение числа коррупционных преступлений в России означает, что государство стало эффективнее бороться со взяточниками.

7 января стало известно, что правительство намерено внести в Госдуму законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.

Ранее в Верховном суде рассказали, сколько людей в 2025 году осудили за коррупцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590833_rnd_8",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+