Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Звездного хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Хирург Хайдаров перенес срочную операцию на ноге
dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездного хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Необходимость срочной операции врач объяснил собственной профессиональной деятельностью.

«Последние 10 лет я провожу на ногах в операционной по 8-9 часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — поделился он.

Операция, уточнил Хайдаров, прошла хорошо, однако играть в падел ему больше не рекомендуют.

Тимур Хайдаров — хирург-блогер, в своих соцсетях проводит операции в прямом эфире. В частности, отвечал за преображение певца Филиппа Киркорова.

Накануне сообщалось, что президент театра «Ленком» Марк Варшавер перенес операцию прямо перед Новым годом.

Ранее солистка «Комбинации» получила травму после падения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590779_rnd_0",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+