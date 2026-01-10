Звездного хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Звездного хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Необходимость срочной операции врач объяснил собственной профессиональной деятельностью.

«Последние 10 лет я провожу на ногах в операционной по 8-9 часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — поделился он.

Операция, уточнил Хайдаров, прошла хорошо, однако играть в падел ему больше не рекомендуют.

Тимур Хайдаров — хирург-блогер, в своих соцсетях проводит операции в прямом эфире. В частности, отвечал за преображение певца Филиппа Киркорова.

