В Москве опрокидывание автомобиля парализовало движение на Можайском шоссе

На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль
Максим Блинов/РИА Новости

На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль. Об этом сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.

В департаменте уточнили, что инцидент произошел в районе дома №48. В результате аварии движение в сторону области оказалось затруднено на 1,3 километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

8 января на Юго-Восточной хорде в Москве произошла авария. По магистрали было затруднено движение транспорта в сторону области. На месте работали оперативные службы города.

В этот же день в Москве в районе ВДНХ произошло ДТП с электробусом и трамваем. В результате произошедшего трамвай сошел с рельсов, пострадал один человек.

7 января Telegram-канал 112 сообщил, что в Москве ДТП с грузовиком спасло пассажирку такси от домогательств со стороны водителя. По данным журналистов, женщину завезли в глухую зону без связи и уговаривали пересесть вперед. В этот момент в заднюю часть такси врезался грузовик «Газель».

Ранее в Пермском крае «Газель» лоб в лоб протаранила автобус.

