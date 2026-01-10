Размер шрифта
Тело рэпера Shumak нашли через четыре дня после суицида

Рэпер Shumak совершил суицид в Москве
Instagram

Тело 24-летнего российского рэпера Shumak (настоящее имя Владимир Шумаков) нашли через несколько дней после суицида в его квартире. Об этом сообщило издание «Регнум».

Соседи Шумакова почувствовали специфический запах из-за двери и вызвали полицию. По данным судмедэкспертов, молодой человек совершил суицид, его тело пролежало четыре дня.

Сейчас друзья собирают деньги на кремацию Shumak. Урну с прахом планируют захоронить на Воскресенском кладбище рядом с телом матери.

Известно, что мать рэпера скончалась два года назад, а отец — еще в детстве артиста.

Накануне скончался певец, участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский. Об этом сообщила его супруга на странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Причину смерти мужа Ольга Забродская называть не стала.

Ранее умер актер Мурат Бисенбин.

