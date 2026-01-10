Размер шрифта
«Идеальное сочетание»: в продаже появился хорошо сохранившийся Passat B3

В Белоруссии продают хорошо сохранившийся Volkswagen Passat поколения B3
Volkswagen

В каталоге белорусского интернет-издания AV.BY периодически появляется Volkswagen Passat B3 1990 г. в., на который неизменно ставят цену выше рынка. Сейчас этот автомобиль вновь ищет нового владельца.

Заявленный пробег составляет 167 000 км, а стоимость — 25 415 BYN (688 000 ₽), что примерно вдвое выше средней стоимости аналогичных седанов.

Продавец обещает отличное состояние, почти новый двигатель, а саму машину именует «идеальным сочетанием стиля и надежности».

В свою очередь, в Германии продают советский внедорожник УАЗ-469 с агрегатами от Mercedes-Benz G-Class.

В частности, у советской машины бензиновый двигатель мощностью 136 л.с. от Mercedes G230, автоматическая коробка передач, немецкие мосты с блокировками дифференциалов и импортное рулевое управление.

От самого УАЗа остались рама, рессоры и сам кузов. Фары теперь светодиодные, а салон отделан кожей.

Ранее глава Volkswagen признал ошибкой отказ от бензинового Porsche Macan.

