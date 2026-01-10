Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Стало известно, почему нам так трудно приступить к выполнению неприятной задачи

Current Biology: в мозге существует специальный «тормоз мотивации»
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждому знакомо это состояние: нужно сделать важный звонок, начать сложный отчет или подготовить презентацию — и вроде бы понятно, что делать, но первый шаг дается неожиданно тяжело. В тяжелых случаях такое состояние называют аволицией — когда человек осознает задачу, но не может заставить себя начать. Новое исследование нейробиологов показало, что дело не в лени или слабой силе воли: в мозге существует специальный «тормоз мотивации». Работа опубликована в журнале Current Biology.

Аволиция часто наблюдается при депрессии, шизофрении и болезни Паркинсона и серьезно нарушает повседневную жизнь. Ранее ученые знали, что мозг оценивает, насколько «дорогим» по усилиям будет действие: если предполагаемая цена слишком высока, мотивация падает. Но оставалось неясным, какой именно механизм превращает эту оценку в отказ действовать.

Чтобы разобраться, исследователи использовали метод хемогенетики — технологию, позволяющую временно и точно управлять связями между отдельными зонами мозга. Эксперименты проводили на макаках, чье поведение и нейронные системы во многом сопоставимы с человеческими.

Обезьян обучили выполнять задания двух типов. В одном случае за выполнение следовала награда — вода. В другом награда сопровождалась неприятным воздействием — струей воздуха в лицо. Перед каждым заданием животные видели сигнал и могли сами решить, начинать или нет. Ученых интересовал не выбор, а сам факт начала действия.

Оказалось, что при наличии только награды макаки почти всегда начинали задание. Но если к награде добавлялся дискомфорт, они часто «зависали», даже понимая, что получат пользу.

Ключевым оказался путь между двумя структурами мозга — вентральным стриатумом и вентральным паллидумом. Когда ученые временно ослабляли связь между ними, обезьяны начинали гораздо охотнее — но только в стрессовых условиях.

По словам ведущего автора исследования Кэна Ити Амэмори, это открытие может помочь лучше понять природу утраты мотивации при психических и неврологических заболеваниях. В перспективе такие знания могут лечь в основу новых подходов — от лекарств до методов стимуляции мозга.

Ранее был назван неочевидный фактор, определяющий счастье в браке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590341_rnd_4",
    "video_id": "record::ca988c74-745f-4019-b8f6-80f184777fed"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+