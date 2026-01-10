Размер шрифта
Новости. Общество

В Казани пассажир расстрелял машину, помешавшую такси довезти его до подъезда

Житель Казани выстрелил по колесам машины, преградившей путь вызванному им такси 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27590827_rnd_2",
    "video_id": "record::bd41181b-284a-451c-bc51-20a5e0f259f0"
}

Житель Татарстана расстрелял колеса припаркованной во дворе дома машины, из-за которой такси не смогло довезти его до подъезда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

«Пройти оставалось буквально 10 метров, но и этого оказалось достаточно, чтобы расчехлить оружие», — отмечается в материале.

Журналисты подчеркнули, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут стрелявшего.

Telegram-канал «Регион116 Казань | Region116 Kazan» опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как человек в черном пальто подходит к белому автомобилю и стреляет по колесам. После этого он идет к владельцу другой машины, также припаркованной во дворе дома, и между ними завязывается спор. В посте уточняется, что все произошло на улице Рауиса Гареева в Казани.

9 января управление министерства внутренних дел РФ по Ростовской области сообщило , что в Ростове-на-Дону водитель такси устроил стрельбу из травматического пистолета после ссоры с шестью пассажирами. Конфликт возник из-за превышения допустимого количества человек для перевозки. В ходе словесной перепалки клиенты начали оскорблять водителя, а затем нанесли удары по кузову автомобиля. Тогда мужчина открыл огонь из пистолета в воздух и в стороны, агрессивные пассажиры разбежались.

Ранее в Свердловской области таксист угрожал пассажиру пистолетом и высадил его на трассе.
 
