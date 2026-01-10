В Британии зафиксировали рекордные продажи Библии за всю историю

The Guardian: продажи Библий в Великобритании выросли на 134% за шесть лет

В Великобритании в 2025 году зафиксировали рекордные продажи Библий за всю историю наблюдений. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно данным аналитиков, объем продаж вырос на 134% по сравнению с 2019 годом. Общая выручка от реализации Библий в стране в прошлом году достигла £6,3 млн — это на £3,61 млн больше, чем шесть лет назад. Исследование проводила издательская группа SPCK Group на основе данных сервиса Nielsen BookScan.

Эксперты отметили, что интерес к религиозной литературе в последние годы заметно усилился. В книжных магазинах фиксируют приток читателей, которые ранее не имели религиозного опыта и не воспитывались в христианских традициях. По словам представителей отрасли, особенно активными покупателями стали молодые люди, ищущие духовные ориентиры и ответы на жизненные вопросы.

В издательском сообществе считают, что рост спроса связан с желанием молодежи осмыслить происходящие в мире перемены — от последствий пандемии COVID-19 до международных конфликтов, развития искусственного интеллекта и кризиса психического здоровья. Дополнительным фактором называют влияние социальных сетей, где пользователи делятся личным духовным опытом, делая религию более доступной.

Исследование также показало, что религиозная литература стала одним из самых быстрорастущих сегментов нон-фикшн. В 2025 году продажи таких книг увеличились на 11%, тогда как годом ранее рост составлял 6%. Самым популярным переводом Библии стала версия English Standard Version.

Параллельно с ростом продаж увеличивается и посещаемость церквей. По данным Библейского общества, с 2018 года число прихожан в Англии и Уэльсе выросло на 50%. Особенно заметный рост зафиксирован среди молодежи: если в 2018 году регулярно посещали церковь лишь 4% людей в возрасте от 18 до 24 лет, то к 2024 году этот показатель увеличился до 16%.

В SPCK Group считают, что для нового поколения интерес к христианству становится своеобразным вызовом устоявшимся светским взглядам. Эксперты подчеркивают, что эта тенденция сформировалась задолго до появления элементов христианского национализма в политическом дискурсе и носит устойчивый характер.

