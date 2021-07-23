В Кремле отреагировали на задержку поставок «Спутника V» в Аргентину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержку поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину.

«Произошла задержка, РФПИ находится в контакте с контрагентами, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что обязательства поставок вакцины на внешний рынок обязательно будет выполняться.

Ранее газета La Naciоn сообщила, что советница президента Аргентины Сесилии Никколини направило руководству РФПИ письмо 7 июля. В нем говорилось о необходимости срочно прислать партию второго компонента «Спутника V», а также предупреждалось о риске разрыва контракта из-за задержанных поставок. Позже Никколини уточнила, что стороны «находятся в постоянном, почти ежедневном контакте» по поводу поставок вакцины в Аргентину. Также она добавила, что письмо не является угрозой.