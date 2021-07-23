Двух американцев задержали за перевозку кокаина в виде торта

Американские полицейские изъяли у мужчины и женщины из автомобиля торт, под который был замаскирован кокаин. Об этом сообщает Yahoo!News.

Полицейские остановили машину по наводке на территории штата Мэн. Обученная собака вынюхала торт, под видом которого было замаскировано два килограмма кокаина на общую сумму $ 200 тысяч. Кроме прочего, у задержанных было изъято $1900.

По словам представителей Агентства по борьбе с наркотиками, кокаин был покрыт кофейной гущей, чтобы скрыть запах наркотиков.

Задержанные были освобождены под залог.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что кокаин планировали распространять в нескольких округах штата Мэн.

Ранее стало известно, что жительница британского Ливерпуля избежала тюрьмы за хранение кокаина, героина и каннабиса, которые у нее обнаружили на кухне.

На суде Армстронг заявила, что позволила наркоторговцу создавать у нее дома наркотики, однако отрицает участие в производстве. Судебные эксперты не смогли доказать причастность Армстронг к производству наркотиков, поэтому ее освободили из зала суда с предписанием два месяца находиться под домашним арестом и посещать реабилитационный центр.