От коронавируса скончался архимандрит Валаамского монастыря

Архимандрит Мефодий (Петров), один из насельников Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря и создатель Православного культурно-просветительского центра монастыря «Свет Валаама», скончался от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу монастыря.

«Отец Мефодий почил от коронавируса», — рассказали в монастыре.

Архимандрит Мефодий (в миру Венко Петров) родился 16 февраля 1961 года, в селе Баняне в Северной Македонии, в то время — части Югославии. Несмотря на полученное образование «инженер-строитель», Петров решил выбрать путь монашества, поступив послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры в 1992 году. В следующем году он принял монашеский постриг в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре.

Ранее в России число случаев коронавируса превысило 6 млн.

За последние сутки в стране выявлено 23 770 случаев коронавируса. Днем ранее было зафиксировано 24 633 случая инфекции.

Отмечается, что у 10,6% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 784 человека, при этом вылечились 22 218 пациентов.