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Минздрав РФ: у 20-30% перенесших ковид могут возникать тромбозы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на памятку Минздрава России для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20-30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — сказано в памятке.

В министерстве уточнили, что эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы.

22 июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале ревакцинации от коронавируса во всех прививочных центрах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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