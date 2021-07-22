Минздрав РФ: у 20-30% перенесших ковид могут возникать тромбозы

Тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на памятку Минздрава России для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20-30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — сказано в памятке.

В министерстве уточнили, что эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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