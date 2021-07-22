В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), изучение второго иностранного языка в школе станет необязательным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Об этом он заявил на слушаниях в общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка», — ответил Кравцов.

Ранее стало известно, что на данный момент кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек.

В январе текущего года Минпросвещения России решило не вводить обязательный единый государственный экзамен по английскому языку.

Позже сообщалось, что обязательными станут занятия по финансовой грамотности для учеников 1-9 классов.