Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone

Татьяна Мерзлякова победила в категории «Путешествия» в конкурсе фотографий Photography Awards 2021, став первой россиянкой-победительницей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Apple.

«Татьяна Мерзлякова из Москвы — победитель в категории «Путешествия» со снимком северного сияния, сделанным на Териберке, Мурманская область, на iPhone 12 Pro Max в феврале 2021 года», — указано в сообщении.

По словам Татьяны, она отправилась в Мурманскую область, где сделала фотографию северного сияния, спонтанно.

«Там было минус 27 по Цельсию и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке - очень рекомендую, невероятной красоты место!», — советует девушка.

В конкурсе Photography Awards 2021 приняли участие люди из 140 стран, приславшие тысячи фотографий.

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