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В центре «Вектор» рассказали о случаях заражения «бразильским» штаммом в России

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В России выявлены пока только единичные случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса (штамм «гамма»), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».

В центре «Вектор» уточнили, что в России на данном этапе преобладает индийский штамм «дельта», которым заразилось около 80-85% населения, а штамм «гамма» отмечается среди заболевших только в единичных случаях.

«Привиты заболевшие не были», — уточнили в «Векторе».

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что широкому распространению штамма «гамма» мешает именно штамм «дельта».

«Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта «дельта» станут препятствием для потенциального распространения варианта «гамма», — заявили в «Векторе».

По данным центра, несмотря на то, что «бразильский» штамм более эффективно противостоит вакцинам от коронавируса, нет доказательств того, что течение заболевания при заражении штаммом «гамма» проходит тяжелее.

Ранее ученые рассказали, какими штаммами коронавируса болеют россияне.

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