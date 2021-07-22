Иммунолог оценил опасность бразильского штамма «гамма» для России

Бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма», вероятно, не получит распространение в России. Такое мнение выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью газете «Известия».

«Скорее всего, «дельта»-линия (индийский штамм коронавируса «дельта» — прим.) не позволит развернуться «гамма»-варианту, потому что «дельта»-линия была ответственна на середину июня за более чем 90% всех случаев заражения в крупных городах России. Сейчас, скорее всего, больше», — сказал Крючков.

По его словам, «гамма» менее заразна, чем «дельта», однако основная борьба в России развернется, скорее всего, между версиями «дельта+» и «лямбда».

Ранее сообщалось, что в России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма».