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Женщина спровоцировала ДТП в Липецке, а после станцевала на камеру

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Полиция начала расследование аварии в Липецке, в результате которой пострадали четверо человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

«Предварительно установлено, что 21 июля 2021 года в городе Липецке на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Suzuki», — рассказал представитель правоохранительных органов.

В результате, по данным полиции, пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Все они доставлены в больницу. Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП было начато административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам происшествия.

Видео с места происшествия вызвало резонанс среди пользователей сети. На кадрах видно, как женщина-водитель станцевала на камеру, заплетающимся языком объясняя, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другом автомобиле.

Ранее 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, сбила на западе столицы трех несовершеннолетних, двое из которых впоследствии скончались. 17 июля суд заключил девушку под домашний арест до 16 сентября. Она полностью признала свою вину, однако позже обжаловала своей арест.

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