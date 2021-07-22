Женщина спровоцировала ДТП в Липецке, а после станцевала на камеру

Полиция начала расследование аварии в Липецке, в результате которой пострадали четверо человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

«Предварительно установлено, что 21 июля 2021 года в городе Липецке на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля BMW не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Suzuki», — рассказал представитель правоохранительных органов.

В результате, по данным полиции, пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Все они доставлены в больницу. Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП было начато административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам происшествия.

Видео с места происшествия вызвало резонанс среди пользователей сети. На кадрах видно, как женщина-водитель станцевала на камеру, заплетающимся языком объясняя, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другом автомобиле.

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