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В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи

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Depositphotos

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о введении чрезвычайной ситуации в регионе из-за засухи.

«Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий. Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России», — написал он в Instagram.

Куйвашев добавил, что ущерб от засухи уже превышает 4 млрд рублей.

Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.

Ранее сообщалось, что по всей Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. В республике установлен четвертый (предпоследний) класс пожарной опасности.

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