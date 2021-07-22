Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

Губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров заявил, что один из фигурантов дела о коррупции в региональном УГИБДД госпитализирован.

«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал глава региона в Instagram.

По данным РИА «Новости», госпитализированный — экс-начальник ставропольской ДПС Аржанухин.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу ГИБДД по Ставрополью.

20 июля депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Хинштейн также опубликовал фотографии дома начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен «роскошный» интерьер особняка, покрытые позолотой мебель, сантехника и предметы декора.