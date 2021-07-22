В колонию в Забайкалье присылали наркотики в грецких орехах

Поставку в колонию наркотических веществ, спрятанных в грецкие орехи, пресекли в Забайкальском крае, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Установлено, что житель Иркутской области, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Забайкальскому краю за убийство, действуя в составе преступной группы, организовал канал поставок в исправительное учреждение каннабисных наркотиков в целях распространения среди осужденных», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали при получении очередного почтового отправления с партией наркотиков. Приговор составил 5,5 лет колонии особого режима.

По информации mkchita.ru, заключенному оставалось отбыть менее двух месяцев от назначенного за убийство срока.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье многодетная мать нашла дочь мертвой и ушла на несколько дней выпивать к подруге.