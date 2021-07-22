Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения коронавируса

Заместитель главы комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что страна считает план второй фазы расследования происхождения коронавируса неуважительным по отношению к науке, поэтому не будет ему следовать. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — сказал он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также указал на то, что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.

В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть «транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии».