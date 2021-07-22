СМИ: в Красноярске медработника избили за отказ сделать ПЦР-тест

В Красноярске жители одного из домов напали на медработника, сообщили в краевом главке МВД.

В правоохранительных органах о причине произошедшего не сообщают. Уточняется, что медработник получила телесные повреждения, а у другой участницы конфликта разбит телефон.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Медработнику выдано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

По информации регионального агентства Запад24, медсестра прибыла на вызов, чтобы сделать ПЦР-тест одной из женщин, предположительно, заболевшей коронавирусом. Другие жители квартиры потребовали сделать тест и им, чего медработник по регламенту делать не стала. Ее удерживали в помещении, позже началась потасовка, и медсестра получила несколько ударов.

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