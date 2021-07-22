На Украине детскую спортивную команду назвали в честь Гитлера

В Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу на дне города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». На это обратил внимание местный житель, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский на странице в Facebook.

Он рассказал, что приехал с сыном на центральную площадь города и увидел соревнования по стритболу.

«Вышли играть две команды ребят с Новомиргорода, и прозвучало объявления от ведущих соревнований... «Феникс» и «ГИТЛЕРОВЦЫ»!!!!!!!!! Я подумал что ослышался... после завершения игры повторное объявления взбудоражило мое сознание и подняло остатки волос», — написал автор поста.

Немировский уточнил у членов команды название, и они «со смехом подтвердили», что он не ослышался.

Он возмутился тем, что «никого это не смущает» — ни толпы людей на площади, ни полицию, ни местных властей, присутствовавших на празднике.

Мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе уже будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что немецкие военные устроили нацистскую вечеринку в Литве.