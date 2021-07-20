Брат главы ГИБДД Ставрополья оценил информацию о его «дворце»

Троюродный брат задержанного по подозрению в получении взятки начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, Андрей Сафонов прокомментировал возбуждение уголовного дела против родственника, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, дом на фотографиях, представленных Следственным комитетом, отличается от того, что он видел. Сафонов уточнил, что знает только о существовании квартиры брата в Ставрополе и доме в станице. При этом он отметил, что они встречались на больших семейных праздниках.

«Я не святой, и в нем не уверен. Кто знает, может, и брал где-то... Он не делился, не говорил. Просто, знаете, судя по тому, что он никогда... Не то что не отказывал, но всегда предупреждал, что «пьяным за рулем не езди. Я никогда не помогу, не отмажу, даже за деньги...» – рассказал Андрей Сафонов.

Брат подозреваемого добавил, что все знакомые понимали — его могут однажды задержать. Он предполагает, что причиной уголовного преследования Алексея Сафонова мог стать его отказ от «перевода в Москву». Однако родственник подчеркнул, что не может об этом говорить, поскольку «город маленький».

Ранее СК опубликовал видео оперативной съемки из «дворца» задержанного главы по Ставрополью.

На Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн руб.