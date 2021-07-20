Годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями в Подмосковье

Годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Московской области Наталию Григорьеву.

По ее словам, он был госпитализирован из квартиры в подмосковном Егорьевске около 5 часов утра.

«По имеющейся информации, ночью ребенок находился в квартире родственников совместно с другим шестилетним ребенком без присмотра взрослых», — сообщила Григорьева.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что ножевые ранения, предположительно, были нанесены вторым ребенком.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей.

Ранее в Братске задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве 14-летнего подростка. По данным следствия, погибший вместе с друзьями гулял на площади у драматического театра. Как рассказал источник, конфликт завязался, когда он назвал девушку «конченой дурой». После этого они разговаривали и через какое-то время девушка ударила его ножом, попав чуть ниже сердца. Юноша умер по дороге в больницу.

По информации Следственного комитета, школьница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, она совершала различные противоправные действия и состоит на учете в ПДН. В МВД также рассказали, что инспекторы по делам несовершеннолетних несколько лет работали с ней и ее родителями. Девушка воспитывалась в многодетной семье.