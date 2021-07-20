На юге Красноярского края в результате ДТП погибли три человека

В Шушенском районе Красноярского края в результате ДТП погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В сообщении ведомства уточняется, что инцидент произошел утром на 5-м км автодороги Шушенское-Сизая. 22-летний водитель «Лада Гранта» съехал в левый кювет и перевернулся.

Среди погибших три женщины. Все они были пассажирками. Водитель госпитализирован, его состояние уточняется.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что в автомобильной аварии в Волжском районе республики Марий Эл погибли три человека. Погибшие — водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.