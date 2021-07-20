В Японии за сутки у девяти человек, задействованных на Олимпиаде, обнаружен коронавирус

Не менее девяти человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио, за прошедшие сутки заразились коронавирусом. Об этом сообщается в отчете, который опубликован на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Инфицирование было выявлено у одного японского волонтера, шести японских подрядчиков и одного иностранного гражданина, связанного с проведением Игр. Помимо этого, заражение было также подтверждено у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его поместили на двухнедельный карантин.

Общее число инфицированных достигло 71, из них 31 иностранец.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов. Положительные тесты на коронавирус сдали два иностранных спортсмена.