Вирусолог назвал последствие отказа от второй дозы вакцины

Некоторые россияне во время вакцинации от коронавируса получают только первую дозу препарата и не являются на вторую стадию, оставаясь уязвимыми к вирусу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По мнению специалиста, такие люди прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В итоге, как пояснил профессор, у них не сформируется иммунный ответ в достаточной степени.

«Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — сказал Аграновский.

Он пояснил, что люди, которые прошли только первую стадию прививки, остаются уязвимыми, особенно для штамма «дельта».

Для того, чтобы максимально защитить себя от вируса, необходимо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, резюмировал профессор кафедры вирусологии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в ВОЗ сообщили, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом «дельта».