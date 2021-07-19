В Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом»

Автомобили «Камаз» и «Москвич» столкнулись на трассе Ялта — Севастополь, погибли водители и пассажиры обоих машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Севастополя.

«В районе горы Гасфорта произошло ДТП, предварительно, «Камаз» столкнулся с «Москвичом». В «Москвиче» находились супруги и двое их детей – подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика», — заявили в пресс-службе депздрава.

На месте аварии работают правоохранительные органы.

Других подробностей случившегося не приводится.

Ранее в Саратове грузовик вызвал крупный пожар, рухнув с моста на газовую трубу.