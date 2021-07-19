МВД Украины разделят на несколько ведомств

Министерство внутренних дел Украины будет разделено на отдельные ведомства с назначением нового главы МВД. Об этом заявил председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, передает РИА «Новости».

В настоящее время МВД Украины включается в себя пять ведомств: национальная полиция, государственная пограничная служба, госслужба по ЧС, государственная миграционная служба, а также национальная гвардия Украины.

«Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром (Денисом Монастырским – ред.) – это сделать разделение этих частей », – сказал Арахамия.

По словам политика, МВД точно лишится пограничной службы, а в отношении миграционной службы – «вопрос открыт». Также председатель партии добавил, что бывший глава министерства внутренних дел Арсен Аваков был против такого разделения, и «эта дискуссия продолжалась уже два года».

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший пост с 2014 года, написал заявление об отставке. Его решение поддержала Верховная рада 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Монастырский был утвержден на пост главы министерства.