Союз журналистов обратился в МВД после задержания журналистки в Москве

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал задержание корреспондента «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой на Чистопрудном бульваре в Москве недопустимым. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что СЖР уже обратился в МВД по этому поводу.

«Мы связались с центральным аппаратом МВД. Случай недопустимый. Держим ситуацию на контроле», — подчеркнул Соловьев.

Ранее полицейские задержали сотрудницу издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция задержала Завьялову за воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Журналистку обвиняют в нарушении части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Ей может грозить штраф от тысячи до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров сообщил, что Завьяловой был предоставлен адвокат.