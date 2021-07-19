Адвокат из Колорадо наняла снайпера для убийства девушки бывшего мужа

Адвокат по защите прав животных Дженнифер Эмми из Колорадо, США, обратилась к снайперу, чтобы убить девушку своего бывшего мужа. Об этом сообщает Fox News.

«43-летняя Дженнифер Эмми обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства, попытке повлиять на судью, нарушении залога, попытке отомстить свидетелю и преследовании», — говорится в сообщении.

Согласно показаниям ее бывшего мужа, он опасается за свою жизнь, а также за жизнь своих детей и своей девушки. В документах правоохранительных органов также говорится, что Эмми, также известная как Дженнифер Эдвардс, в прошлом вела себя агрессивно, в том числе в отношении своих детей.

В январе 2020 года Эмми приставила нож к шее своего бывшего мужа, когда он держал одного из детей. Адвокат признала себя виновной по ряду обвинений, подтвердил Fox News ее адвокат.

Ранее в Иркутске мужчина вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 13-м этаже и на протяжении нескольких часов угрожал прыгнуть вместе с 3,5-годовалым ребенком, которого держал на руках. Как выяснилось позднее, участник инцидента — 34-летний Роман Терентьев. Очевидцы сообщали, что, уже стоя на балконе, он кричал об изменах жены и требовал встречи с ней.