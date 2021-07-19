news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Палестине поблагодарили «Барселону» за отказ от матча... 07:02
«Ювентус» может отдать Роналду в «ПСЖ» в обмен... 06:47
Федотов — о реформах в РПЛ: жители России будут только по телевизору... 06:25
Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне 06:24
Экс-тренер «Зенита»: оскорбления в адрес Дзюбы — его проблема, он... 06:11
СМИ: шпионское ПО использовалось для слежки за журналистами и активистами 05:59
Владелец «Спартака» назвал победу красно-белых «пустячком» 05:56
Филимонов: реформы в футболе — шило на мыло, все должно решаться... 05:46
Эксперты — о рекорде Европы в беге: этого не может быть, мы видели... 05:38
В Ростове-на-Дону женщину облили водой за попытку войти в церковь... 05:28

Адвокат из Колорадо наняла снайпера для убийства девушки бывшего мужа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Martin Acosta/Reuters

Адвокат по защите прав животных Дженнифер Эмми из Колорадо, США, обратилась к снайперу, чтобы убить девушку своего бывшего мужа. Об этом сообщает Fox News.

«43-летняя Дженнифер Эмми обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства, попытке повлиять на судью, нарушении залога, попытке отомстить свидетелю и преследовании», — говорится в сообщении.

Согласно показаниям ее бывшего мужа, он опасается за свою жизнь, а также за жизнь своих детей и своей девушки. В документах правоохранительных органов также говорится, что Эмми, также известная как Дженнифер Эдвардс, в прошлом вела себя агрессивно, в том числе в отношении своих детей.

В январе 2020 года Эмми приставила нож к шее своего бывшего мужа, когда он держал одного из детей. Адвокат признала себя виновной по ряду обвинений, подтвердил Fox News ее адвокат.

Ранее в Иркутске мужчина вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 13-м этаже и на протяжении нескольких часов угрожал прыгнуть вместе с 3,5-годовалым ребенком, которого держал на руках. Как выяснилось позднее, участник инцидента — 34-летний Роман Терентьев. Очевидцы сообщали, что, уже стоя на балконе, он кричал об изменах жены и требовал встречи с ней.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
СМИ: шпионское ПО использовалось для слежки за журналистами и активистами
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
Производители хлеба предупредили о повышении цен на 7-12%
Бывшая жена Кержакова заявила, что ее изнасиловали
В Роспотребнадзоре сообщили о разработке ДНК-биочипа для обнаружения COVID-19
Чемпион НБА попал в аварию на велосипеде
Новости и материалы
В Палестине поблагодарили «Барселону» за отказ от матча с «расистской командой»
«Ювентус» может отдать Роналду в «ПСЖ» в обмен на Икарди
Федотов — о реформах в РПЛ: жители России будут только по телевизору видеть топ-клубы
Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне
Экс-тренер «Зенита»: оскорбления в адрес Дзюбы — его проблема, он конфликтный человек
Владелец «Спартака» назвал победу красно-белых «пустячком»
Филимонов: реформы в футболе — шило на мыло, все должно решаться в детском футболе
Эксперты — о рекорде Европы в беге: этого не может быть, мы видели фальшивые результаты
В Ростове-на-Дону женщину облили водой за попытку войти в церковь с коляской
Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на ОИ в Токио
Установлен новый рекорд Европы в забеге на 100 метров
В расписаниях Байдена и Блинкена нет встречи с Тихановской
Мбаппе не верит, что «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов
СМИ: для ВМФ России построят новую серию роботизированных кораблей
Кафельников раскритиковал «нацию русских» за испорченный контейнер
Глава Гидрометцентра прогнозирует, что с четверга в Москве начнется похолодание
Вирусолог: нужно привить 80% населения из-за распространения «дельта» штамма
Более трети американцев верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу COVID-19
Все новости
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
«Россия не настолько привлекательная страна, чтобы по ней скучать»
Интервью с ЛГБТ-активистами, выигравшими дело против России в ЕСПЧ
На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица
Эксперты объяснили, стоит ли переплачивать за средства для ухода за лицом
«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали
Прокуратура потребовала ужесточить обвинение студентке, сбившей троих детей в Москве
Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу
Новак прогнозирует выход России на докризисный уровень добычи нефти
Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России
Смертность из-за наркотиков в России резко выросла на 60% на фоне пандемии
«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию
Власти КНР усилят идеологическую работу с населением
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю
Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
«Событие мирового масштаба»: углеродный рынок Китая создаст трудности российским экспортерам
Китайский экспорт в ЕС может стать привлекательней российского
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях