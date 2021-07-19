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В Роспотребнадзоре сообщили о разработке ДНК-биочипа для обнаружения COVID-19

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В «Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии им.академика И.Н.Блохиной» ведутся работы по созданию биочипа, который позволит зафиксировать наличие в организме возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в институте проводят исследования, связанные с разработкой новой вакцины против коронавируса в виде интраназальных капель, которой в будущем могут прививать детей и лиц пожилого возраста.

Также совместно с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» ученые исследуют, как с вирусными патогенами взаимодействуют пробиотики.

«Изучена противовирусная активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против эпидемического вируса гриппа H1N1, высокопатогенного штамма вируса гриппа птиц H5N6 и вируса SARS-CoV-2. Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в «Векторе» сообщали о разработке специальной тест-системы, учитывающей особенности формирования антител при использовании вакцины на пептидной платформе. В отличие от большинства коммерческих тест-систем, эта тест-система ориентирована на обнаружение именно тех антител, которые формируются в ответ на входящие в состав вакцины пептиды, в то время как чувствительность других доступных тест-систем, ориентированных на детектирование всего многообразия антител к цельному S-белку коронавируса или его крупным фрагментам, не позволяет получить нужный результат и зафиксировать гуморальный ответ, обеспечиваемый функционально значимыми антителами к пептидам.

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