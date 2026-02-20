Размер шрифта
Трамп пошутил про увольнение госсекретаря

Трамп: Рубио так хорошо проявил себя в Мюнхене, что я чуть его не уволил
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский госсекретарь Марко Рубио так хорошо проявил себя на конференции по безопасности в Мюнхене, что он чуть не уволил его. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Настолько хорошо, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: «Почему Трамп не может этого сделать?» Я могу, но скажу по-другому», — заявил Трамп.

Он добавил, что Рубио не стоит делать лучше, чем уже было сделано, иначе он будет уволен. Трамп добавил, что хочет, чтобы «его ребята добились больших успехов».

15 февраля газета The Financial Times со ссылкой на источник написала, что Рубио на Мюнхенской конференции протянул Европе руку вместо того, чтобы «тыкать в глаз». Однако от этого ситуация не изменилась. В материале уточнялось, что госсекретарь ясно дал понять, что даже в случае сохранения трансатлантических отношений они будут существенно отличаться от того, к чему все привыкли.

Ранее Мерц оценил речь Рубио на Мюнхенской конференции.
 
